МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за неоднократное размещение суицидального и пронаркотического контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Названы мессенджеры, попавшие под новые нормы закона о защите информации

"Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что интернет-ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации.

Согласно данным реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, при проверке доступа к сайту shutterstock.com доступ ограничивается к пяти страницам. "Ограничивается к странице", — говорится в результатах поиска.

В 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам фотобанка Shutterstock за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства. Позже в том же году фотобанк удалил со своих страниц эти материалы и был исключен из реестра запрещенной в РФ информации.

Shutterstock — американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку.