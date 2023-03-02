МОСКВА, 2 мар — ПАЙМ. Американская Apple отложила утверждение обновления для приложения электронной почты BlueMail с инструментами на базе искусственного интеллекта по причине опасений, что оно может генерировать неприемлемый контент для детей, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщения, которые Apple направила производителю приложений. Назван основной поставщик продукции Apple в Россию

"На прошлой неделе Apple предприняла шаги по блокировке обновления почтового приложения BlueMail из-за опасений, что новая функция искусственного интеллекта в приложении может показывать неприемлемый контент", — конкретизирует газета, ссылаясь на слова соучредителя разработчика BlueMail компании Blix Inc Бена Волаха, и документов, с которыми ознакомилась. В материале уточняется, что речь идет о "неприемлемом контенте для детей".

Новая функция искусственного интеллекта в BlueMail использует новейший чат-бот ChatGPT от OpenAI для автоматизации написания электронных писем на основе содержания предыдущих писем и событий календаря. ChatGPT позволяет пользователям общаться с искусственным интеллектом на первый взгляд похожими на человеческие способами и способен писать длинные письма на различные темы.

Согласно документам, компания Apple заявила, что BlueMail следует повысить возрастное ограничение до 17 лет и старше или включить фильтрацию контента.

Apple отказала разработчикам BlueMail через неделю после того, как компания отправила обновление приложения на рассмотрение. Однако разработчик программного обеспечения не согласен с решением Apple, пишет газета.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.