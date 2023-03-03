МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Пользователи Playstation Network по всему миру, но преимущественно из США, пожаловались на сбои в работе сервиса, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Apple отложила обновление приложения с искусственным интеллектом, пишут СМИ

Согласно данным портала, сбои начались в районе 10.09 мск. Наибольшее количество жалоб (почти 7 тысяч) поступает из США, менее значительные сбои фиксируются в Японии и Канаде, а также в Германии, Великобритании, Нидерландах, Франции и других странах.

В основном говорится о проблемах при соединении с сервером, а также с авторизацией и работой Playstation Store.

Также пользователи фиксируют сбои в стабильности работы EA (Electronic Arts), и ряда видеоигр, таких как Rainbow Six Siege, Destiny, FIFA, Dead By Daylight и других.