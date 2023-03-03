МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Первое испытание плазменного двигателя для спутников, который работает на более дешевом криптоне, а не традиционном ксеноне, прошло в России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". Глава "Роскосмоса" призвал наращивать производство спутников

В последнее время стоимость традиционного рабочего тела для плазменных двигателей космических аппаратов, ксенона, существенно выросла. По различным оценкам, криптон позволит получить приемлемые параметры двигателей, в то же время он дешевле в 5-10 раз.

"В интересах федерального проекта "Сфера" предприятия Госкорпорации "Роскосмос" — ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш) и ГНЦ "Центр Келдыша" — впервые испытали стационарный плазменный двигатель СПД-70М на криптоне", — говорится в сообщении.

Испытания прошли на базе "Факела". Двигатель показал стабильную работу и надежные параметры запуска. Разработчики сделали вывод, что новый агрегат полностью соответствует требованиям для спутников проекта "Сфера".

СПД-70М мощностью от 300 до 1200 Ватт создан в ОКБ "Факел". Центр Келдыша разработал для него катод-компенсатор с эмиттером из пористого вольфрама, пропитанного соединениями бария.

В декабре прошлого года "Роскосмос" начал научно-исследовательскую работу по исследованию возможности использования в электроракетных двигателях альтернативных ксенону рабочих тел.

Как сообщил тогда журналистам директор калининградского "Факела" Геннадий Абраменков, ксенон не просто подорожал, наблюдается его дефицит. Он также рассказал, что СПД-70М сделан на базе советского СПД-70, который мог работать только на ксеноне и обладал меньшей тягой.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает создание к 2030 году многоспутниковой орбитальной системы из группировок связи (с космическими аппаратами "Ямал", "Экспресс", "Экспресс-РВ", "Скиф" и "Марафон") и дистанционного зондирования Земли (с космическими аппаратами оптико-электронного и радиолокационного наблюдения "Беркут" и "Смотр").