МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Значительная часть мошеннико стала чаще звонить через мессенджеры, где с ними можно бороться, звонки с региональных телефонных номеров практически прекратились. Об этом рассказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. Мошенники пытались похитить у россиян 200 миллиардов рублей в виде кредитов

Эксперт в пятницу выступил на конференции "Билайна" "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива".

"У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объем фрода на тех же самых мессенджерах", — отметил он.

Бенгин подчеркнул, что доля звонков с номеров с кодом 495, 499 или формата ABC (коды с четкой привязкой по географическому использованию) сократилась до двух-трех процентов. По его словам, мошенники стали прибегать к более дешевым способам обмана, но могут "вернуться".

На этом фоне специалист рекомендовал скорее подключаться к единой системе верификации.