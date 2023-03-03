Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за нехватки деталей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Авторизованные сервисы Apple в России прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки деталей, при этом прием iPhone по-прежнему осуществляется, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки Apple.
"Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook… Так как запчастей нет, завоза тоже в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства", — сказал консультант компании, отвечая на вопрос о том, осуществляется ли сейчас гарантийное обслуживание iPad и MacBook в РФ.
По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad.
При этом собеседник агентства отметил, что "iPhone принимаются". "Именно iPad и MacBook из-за того, что деталей уже нет, поэтому они уже больше не принимают", — сказал он.
"Как быстро это произойдет, я вам не смогу сказать, так как мы этой информацией не обладаем", — сказал консультант, отвечая на вопрос, когда прием iPad и MacBook возобновится.