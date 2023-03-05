МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов разработали российские инженеры, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. В России могут появиться салоны по продаже дронов

"Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер", — говорится в сообщении.

Как уточняется, аппарат со взлетным весом до 30 килограммов способен преодолевать до 200 километров со скоростью до 100 километров в час. На беспилотник может быть установлена трехосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом.

"В настоящее время мы заканчиваем сборку аппарата "Аэромедик мини" и готовим его к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы. Оснащенный автопилотом и камерой ночного видения конвертоплан будет использоваться для решения мониторинговых задач: он сможет обследовать нефте- и газопроводы и другую подобную инфраструктуру. Одна из ключевых особенностей аппарата – гибридная силовая установка (1 бензиновый и 8 электрических двигателей), что позволяет ему летать на расстояния до 200 километров", – рассказал гендиректор компании "Клеверкоптер" Сергей Гусев.

Также он добавил, что аппарат может применяться и для доставки небольших грузов весом до 5 килограммов.