МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. С 6 марта мессенджер WhatsApp начнет удалять аккаунты, которые не были активны не менее 120 дней, передает новостной портал Primpress. Пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе соцсети

Как отмечается, "мертвые" аккаунты будут удаляться без права восстановления. Соответственно, доступ ко всем данным, которые на них хранились, будет безвозвратно потерян.

По данным авторов портала, разработчики WhatsApp отважились на этот шаг для сохранения общего объема памяти, ведь многие данные пользователей хранятся в облачном пространстве. А вместе с тем удаление неактивных аккаунтов потребовалось для поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных пользователей.