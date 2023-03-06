МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из ряда стран мира жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. New York Times сообщила о новой волне увольнений в Twitter

Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 19.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США и Великобритании – более 1,5 тысячи из обеих стран. Также сбои наблюдаются в Канаде, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Колумбии и Японии.

Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта и приложения. Некоторые проблемы отмечаются при соединении с сервером и входе в учетную запись.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.