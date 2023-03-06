МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Twitter устранила неполадки, ставшие причиной сбоя в работе соцсети в понедельник, сообщила соцсеть. Пользователи Twitter в мире пожаловались на сбои в работе соцсети

"Теперь все должно работать в нормальном режиме. Спасибо, что остаетесь с нами!", — написала компания в своем официальном аккаунте в Twitter.

По данным Downdetector, в районе 19.30 мск пользователи во всем мире начали сообщать о сбоях в работе соцсети, только из США поступало около 10 тысяч жалоб. Компания сообщила, что неполадки связаны со "внутренним изменением, которое привело к непредвиденным последствиям".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.