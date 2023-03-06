МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. TikTok продвигает среди британских политиков "Проект Клевер", направленный на защиту данных европейских пользователей, чтобы избежать новых правительственных запретов в Великобритании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. TikTok ограничит время пользования соцсетью для детей и подростков

"…на фоне растущего списка других правительств, ограничивающих использование приложения… руководители TikTok в понедельник ознакомили британских политических советников, аналитические центры и других чиновников с тем, что они назвали "Проектом Клевер" — планом популярного видеоприложения по защите данных европейских пользователей", — пишет газета.

Издание уточняет, что название плана отсылает к символу Ирландии, где TikTok планирует построить два дата-центра для хранения данных европейских пользователей. Название также отсылает к плану компании по защите данных в США — "Проекту Техас", стоимость которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Отмечается, что "Проект Техас" подразумевает под собой хранение данных американцев не на собственных серверах TikTok, а на серверах партнера из Остина, штат Техас — компании Oracle.

Ранее Канада объявила, что проведет расследование деятельности TikTok, которую подозревает в нарушении конфиденциальности. Запрет на использование приложения на госустройствах был введен и в ряде американских штатов. Также комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США запрещать работу соцсети в стране. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

Позже СМИ сообщили, что британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа. При этом министр науки, инноваций и технологии Великобритании Мишель Доунлан заявляла в интервью изданию Politico, что Лондон не собирается вслед за ЕС и США запрещать чиновникам пользоваться приложением на рабочих телефонах. Она добавила, что запрет является решительным шагом, требующим "значительной доказательной базы", которой у британских властей нет.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.