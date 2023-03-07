"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
Yandex Cloud запустил сервис для синтеза речи по одной фразе на основе аудиошаблона
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" создал сервис Brand Voice Call Center, способный синтезировать речь по одной фразе, сообщили в компании.
Согласно информации, разработка технологии принадлежит облачной платформе Yandex Cloud.
Как уточняется, новый алгоритм сперва обрабатывает один звуковой шаблон, а затем на его основе создает сотни похожих фраз. При этом некоторые слова могут быть изменены.
Технологию можно будет использовать за синтеза голосов виртуальных операторов службы поддержки. Благодаря разработке специалисты колл-центров смогут обращаться к собеседникам по имени, согласовывать адрес и заказ, добавляется в сообщении.
Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования.