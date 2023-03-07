МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" создал сервис Brand Voice Call Center, способный синтезировать речь по одной фразе, сообщили в компании. Аналитик назвал итоги реструктуризации "Яндекс" в России

Согласно информации, разработка технологии принадлежит облачной платформе Yandex Cloud.

Как уточняется, новый алгоритм сперва обрабатывает один звуковой шаблон, а затем на его основе создает сотни похожих фраз. При этом некоторые слова могут быть изменены.

Технологию можно будет использовать за синтеза голосов виртуальных операторов службы поддержки. Благодаря разработке специалисты колл-центров смогут обращаться к собеседникам по имени, согласовывать адрес и заказ, добавляется в сообщении.

Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования.