МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Посольство Китая в Германии выразило недовольство из-за планов Берлина запретить использование технологий китайских компаний Huawei и ZTE при расширении сетей 5G. СМИ: в Германии хотят запретить китайские компоненты технологий 5G

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в Германии планируют запретить использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм.

"Если сообщения (СМИ) соответствуют действительности, китайская сторона очень озадачена и крайне недовольна поспешным решением, принятым соответствующим правительственным органом Германии без фактической основы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства КНР в Германии.

В сообщении подчеркивается, что Китай решительно выступает против обобщения Германией концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью. Китайская сторона выразила надежду, что Германия создаст честную, справедливую, открытую и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний.

Посольство также отметило, что на компанию Huawei приходится почти 60% сетевого оборудования 5G в Германии, что "вносит положительный вклад" в строительство коммуникационной инфраструктуры Германии.

По данным Handelsblatt, запрет на применение китайских технологий в критической инфраструктуре может затронуть операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые уже использовали компоненты компаний Huawei и ZTE при расширении сетей 5G. При этом, как сообщает издание, затраты на демонтаж при таком развитии событий будут нести сами операторы.

В Германии уже несколько лет ведутся дебаты об участии китайских компаний в расширении сетей 5G. Власти обеспокоены тем, что поставщики из Китая контролируются правительством и что таким образом Пекин сможет получить доступ к немецкой критической инфраструктуре.