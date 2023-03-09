МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи TikTok жалуются на некорректную работу соцсети, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. СМИ узнали, как TikTok пытается избежать запрета в Великобритании

По информации сайта, сбои начались примерно в 13.03 мск, наибольшее количество жалоб поступает из стран Европы: Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Испании. Но сбои также фиксируются в США и Канаде.

Большинство пользователей испытывают проблемы с работой приложения, а также на сбои при отображении новостной ленты и соединении с сервером.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.