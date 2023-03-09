МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, следует из данные сервиса Downradar. Пользователи TikTok пожаловались на сбои в работе соцсети

По состоянию на 13.40 по московскому времени зарегистрировали 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 — на Uber, а еще 193 — на поисковик.

Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".