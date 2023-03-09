2023-03-09T13:55:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230309/840017768.html
В работе сервисов "Яндекса" произошли сбои
Технологии
Новости
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Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, следует из данные сервиса Downradar. По состоянию на 13.40 по... ПРАЙМ, 09.03.2023
технологии, новости, яндекс, сбой, кибербезопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс Поиска", "Яндекс Такси" и Uber (принадлежит "Яндексу"), жалуются на сбои в их работе, следует из данные сервиса Downradar.
По состоянию на 13.40 по московскому времени зарегистрировали 1100 жалоб на сервис "Яндекс Такси", 171 — на Uber, а еще 193 — на поисковик.
Также, как передает корреспондент РИА Новости, проблемы возникли с доступом к "Яндекс Лавке" и "Яндекс Еде".