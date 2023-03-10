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2023-03-10T09:30:21+03:00
2023-03-10T09:30:21+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230310/840024578.html
Премьер Казахстана рассказал о полученных от России космических объектах
Технологии
Новости
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Москва передала Астане космические технологии, постановление о получении подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. "Принять в республиканскую собственность на... ПРАЙМ, 10.03.2023
технологии, новости, россия, казахстан, космос
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Москва передала Астане космические технологии, постановление о получении подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", — следует из текста.
Соответствующий документ размещен на сайте нормативных правовых актов республики.
Согласно постановлению, Казахстан получил аппарат "Экран-М" от 1991 года, сборочно-защитный блок от 1993 года, систему для испытаний объектов космической отрасли и другое имущество.
Россия и Казахстан заключили договор аренды Москвой космодрома Байконур до 2050 года.