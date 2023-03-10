МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Москва передала Астане космические технологии, постановление о получении подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", — следует из текста.

Соответствующий документ размещен на сайте нормативных правовых актов республики.

Согласно постановлению, Казахстан получил аппарат "Экран-М" от 1991 года, сборочно-защитный блок от 1993 года, систему для испытаний объектов космической отрасли и другое имущество.

Россия и Казахстан заключили договор аренды Москвой космодрома Байконур до 2050 года.