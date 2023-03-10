СОЧИ, 10 мар — ПРАЙМ. Число кибератак в отношении России в 2023 году не сократится, скорее они станут более сложными, поскольку их предполагаемые инициаторы наращивают навыки и компетенции в этой сфере, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов. Чернышенко отметил рост западных кибератак на информационные системы страны

В Университете "Сириус" открылась конференция по информационной безопасности "Кадры и образование по в России: настоящее и будущее". На ней эксперты обсуждают стратегии государства по развитию кадрового потенциала в отрасли, дальнейшее развитие по защите информационной безопасности.

"Прогноз: скорее всего не уменьшится. Не буду говорить увеличится, (но) оснований для того, чтобы они уменьшились, нет. Возможно, они будут более сложными, та сторона, которая, мы предполагаем, эти атаки проводит, они компетентность в целом будут наращивать, поэтому атаки будут сложнее, я думаю, по количеству не уменьшатся", — сказал Шойтов журналистам на полях конференции.

При этом он отметил, что наиболее уязвимые объекты, которые сейчас чаще всего подвергаются кибератакам, — ритейлы и крупные компании, где происходят утечки персональных данных. Поэтому, отметил Шойтов, как раз в части, касающейся утечек персональных данных, "сейчас будут инициативы, которые мы в ближайшее время будем разрабатывать и реализовывать".