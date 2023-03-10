МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и Глонасс, их серийное производство планируется запустить в 2023 году, говорится в сообщении "Ростеха". Посол в США рассказал о влиянии санкций на импортозамещение

"В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику") создали образцы антенн для приема сигналов систем GPS и Глонасс", — отметили в госкорпорации.

В "Ростехе" также уточнили, что оборудование может применяться как в гражданских изделиях, так и в технике специального назначения.

"Применение новых высокотехнологических и схемотехнических решений позволило нашим молодым инженерам создать отечественную аппаратуру, не уступающую зарубежным образцам. В текущей обстановке подобные разработки необходимы для обеспечения технологического суверенитета страны. Серийное производство новых антенн планируем запустить в 2023 году", – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.