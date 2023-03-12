МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. Cервис "Самокат" начал доставлять технику Apple

Так, при его запуске появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернём". Вместе с тем возможность заказать недоступна.

"Специалисты сервиса уже работают над восстановлением доступа к приложению. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.