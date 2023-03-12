2023-03-12T19:06:00+03:00
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2023-03-12T19:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230312/840040031.html
Пользователи сервиса "Самокат" пожаловались на сбои в его работе
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Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. Так, при его запуске... ПРАЙМ, 12.03.2023
технологии, новости, россия, самокат, доставка, сбои
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, при его запуске появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернём". Вместе с тем возможность заказать недоступна.
"Специалисты сервиса уже работают над восстановлением доступа к приложению. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.