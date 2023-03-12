МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Пользователи сервиса "Самокат" пожаловались на сбои в его работе

Так, приложение вновь функционирует как прежде, предоставляя пользователям возможность совершить покупки. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе. "Самокат" доступен для заказов", — подчеркнули там.

Ранее в воскресенье сервис столкнулся с кратковременным сбоем в работе. Тогда в компании заверили, что специалисты уже работают над восстановлением.