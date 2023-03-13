МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети, говорится на сайте Downradar. Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя

К 12 часам дня по московскому времени зафиксировали 1422 жалобы, в основном из Санкт-Петербурга и Москвы.

Как заявили в пресс-службе "ВКонтакте", у некоторых пользователей возникали проблемы со входом. Специалисты устраняют неполадки.