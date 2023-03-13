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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230313/840045910.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои
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Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети, говорится на сайте Downradar. К 12 часам дня по московскому времени зафиксировали 1422 жалобы, в основном из... ПРАЙМ, 13.03.2023
технологии, новости, вконтакте, сбои, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети, говорится на сайте Downradar.
К 12 часам дня по московскому времени зафиксировали 1422 жалобы, в основном из Санкт-Петербурга и Москвы.
Как заявили в пресс-службе "ВКонтакте", у некоторых пользователей возникали проблемы со входом. Специалисты устраняют неполадки.