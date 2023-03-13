Раскрыто, куда пойдут средства "Росинфокоминвеста"
Минцифры: средства "Росинфокоминвеста" пойдут на создание нацхранилища открытого ПО
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Средства "Росинфокоминвеста" будут направлены на создание национального хранилища программного обеспечения (ПО) с открытым кодом, необходимые процедуры уже запущены, сообщили РИА Новости в Минцифры России.
В июне прошлого года директор департамента стратегического развития проектной деятельности Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Максим Киселев говорил, что в рамках реформы институтов развития фонду передана функция развития IT-экспорта от ликвидируемого "Росинфокоминвеста". По его словам, планировалось, что и средства, которые были у него на эти цели — порядка 1,4 миллиарда рублей — также передадут РФРИТ.
"Средства будут направлены на создание национального репозитория программного обеспечения с открытым кодом. Необходимые процедуры уже запущены", — сообщили в Минцифры.
Кому будут переданы средства на развитие репозитория, в министерстве не уточнили.