МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "ВКонтакте" восстановила работу после сбоев, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои

Ранее в понедельник сервис Downradar зафиксировал 1422 жалобы пользователей на сбои в работе соцсети. В "ВКонтакте" уточняли, что проблемы возникли со входом в аккаунт в отдельных регионах.

"ВКонтакте" работает в обычном режиме", — сказано в релизе.