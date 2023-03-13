2023-03-13T14:19:41+03:00
2023-03-13T14:19:41+03:00
2023-03-13T14:19:41+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230313/840048220.html
"Вконтакте" заработала в обычном режиме
Технологии
Новости
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"ВКонтакте" восстановила работу после сбоев, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Ранее в понедельник сервис Downradar зафиксировал 1422 жалобы пользователей на сбои в... ПРАЙМ, 13.03.2023
технологии, новости, вконтакте, работа, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "ВКонтакте" восстановила работу после сбоев, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
Ранее в понедельник сервис Downradar зафиксировал 1422 жалобы пользователей на сбои в работе соцсети. В "ВКонтакте" уточняли, что проблемы возникли со входом в аккаунт в отдельных регионах.
"ВКонтакте" работает в обычном режиме", — сказано в релизе.