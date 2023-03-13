МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. VK объединит "Дзен" и рекомендательный сервис "Пульс", компания намерена развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд, сообщили РИА Новости в VK. VK приобрела долю в агентстве по работе с блогерами Didenok Team

"В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 миллионов пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", — сообщили в компании.

Пульс – это лента персональных рекомендаций, запущенная VK в 2019 году. Она помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам – свою аудиторию.

В сентябре VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости".