МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доля россиян, пытавшихся перейти на фишинговые сайты, расположенные в доменной зоне.ru, в 2022 году снизилась, а на сайты в доменной зоне.com — выросла, среди причин — растущая кибербезопасность в РФ, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Балийские мошенники обманули экс-участницу "Дома — 2"

"По данным "Лаборатории Касперского", в 2022 году доля попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы в доменной зоне.ru среди всех таких попыток перехода снизилась на 26 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. При этом на такое же число процентных пунктов, напротив, увеличился подобный показатель в отношении ресурсов в доменной зоне.com", — сообщили в компании.

По мнению экспертов компании, вероятно, это связано с двумя факторами. Во-первых, доказала свою эффективность кооперация в области кибербезопасности, обмен экспертизой и слаженные действия вендоров и регуляторов в России. В результате чего фишинговые сайты в доменной зоне.ru стало сложнее создавать, а их жизненный цикл сильно сократился.

"Во-вторых, злоумышленники адаптируют свои тактики и пытаются охватить как можно больше потенциальных жертв — они используют наиболее распространенные доменные зоны и выставляют фильтр по геолокации. Таким образом одна и та же фишинговая или скам-страница может демонстрироваться пользователям в России и в других странах на разных языках, для чего злоумышленники прибегают к автоматическому переводу", — добавили в компании.

Отмечается, что тенденция к переключению на новые доменные зоны продолжается и в 2023 году. В феврале наибольшее количество попыток перехода российских пользователей пришлось на фишинговые страницы в доменной зоне.com (48%), домен.ru занял второе место с 12%.