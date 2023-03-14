МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы. На Кубе начали принимать карты российской системы "Мир"

"В 2023 году в кассы и автоматы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом", — говорится на сайте.

Отмечается, что карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта, поэтому менять или дорабатывать оборудование турникетов не потребуется.

"В прошлом году полностью перешли на российский чип в "Тройках". Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений", — приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.