МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Пользователи Telegram теперь смогут узнать, когда было прочитано их сообщение, следует из блога мессенджера. Эксперт предупредила о рисках от Telegram-каналов про выплаты и льготы

Опция о времени прочтения доступна в чатах до ста человек. Кроме того, в мессенджере заработал режим энергосбережения, при котором отключается анимация и визуальные эффекты. Кроме того, появился предпросмотр пригласительных ссылкой и перевод описания ботов на разные языки.

"Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного вами значения. Кроме того, вы можете отдельно включить или выключить те или иные эффекты", — говорится в блоге.

"Я не удивлюсь, что через время появится возможность это время скрывать. Так, например было, когда Дуров запустил функцию, которая показывает, когда юзер был в ТГ онлайн последний раз. Потом они дали возможность эту функцию выключать. Думаю, тут будет также", — прокомментировал обновление директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.