МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Заставка на экране смартфона компании Apple

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"Apple задерживает выплату премий для некоторых корпоративных подразделений и расширяет усилия по сокращению расходов… Кроме того, компания ограничит набор на большее количество рабочих мест и оставит дополнительные рабочие места свободными после ухода сотрудников", — пишет агентство. По словам его источников, нововведение не распространяется на старших сотрудников уровня директора и выше. Самые высокопоставленные сотрудники Apple обычно получают свои бонусы ежеквартально.

Блумберг уточняет, что в прошлом компания обычно выплачивала бонусы и поощрения сотрудникам один или два раза в год в зависимости от подразделения. Для отделов, получающих бонусы два раза в год, выплаты обычно происходили в апреле и октябре. Согласно новому плану по сокращению расходов, апрельские поощрения будут отменены, а все подразделения перейдут на график с выплатами лишь один раз в году — в октябре, сообщает издание.

Агентство пишет, что под задержку выплат попадут работники операционного отдела, корпоративной розничной сети и некоторых других подразделений. Уточняется, что размер бонуса останется прежним, но для многих сотрудников изменения все равно могут стать ударом, так как в некоторых случаях Apple не предоставила им заблаговременного уведомления. Отмечается, что это решение также потенциально может помочь удержать сотрудников, которые, возможно, планировали покинуть компанию после получения апрельской выплаты.

О том, что Apple в 2023 году планирует снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты, агентство писало в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что изменение  затронет не все подразделения. А в ноябре исполнительный директор Apple Тим Кук говорил в интервью CBS, что компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.