МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Трафик мессенджера Telegram в 2022 году вырос среди россиян в 3 раза по сравнению с 2021 годом, также существенно увеличилась доля трафика у социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Raiffeisen прокомментировал планы по обмену активами со Сбербанком

"Если мы берем структуру того, как изменился трафик за год в 2022 году, то понятно, что мы видим, что доля трафика существенно выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". По Telegram мы видим, что трафик вырос в 3 раза", — сказал Шадаев в Госдуме в ходе заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Шадаев отметил, что значимого роста трафика по видеохостингу Rutube не наблюдается, при этом пользовательские видео активно развиваются во "ВКонтакте".

"По многим позициям у нас конкурентная ситуация, но по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая", — отметил он.