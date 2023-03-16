МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Русатом–Аддитивные Технологии" (РусАТ) и Дальневосточный федеральный университет в 2024 году откроют первый на Дальнем Востоке центр аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), где студенты смогут заниматься исследовательской и практической работой в интересах нефтеперерабатывающих, судоремонтных, авиастроительных и судостроительных предприятий, сообщил РИА Новости представитель вуза. Путин рассказал, от чего зависит расширение газификации на Дальнем Востоке

"В 2024 году ДВФУ совместно с "РусАТ" запустят первый на Дальнем Востоке образовательный центр в области аддитивных технологий — промышленной 3D-печати… Высококвалифицированные команды выпускников центра аддитивных технологий помогут значительно расширить сферу применения новых технологий и ускорить их внедрение в реальные производства", — сказал собеседник.

По его словам, эксперты "РусАТ" примут участие в разработке и реализации образовательных программ для студентов ДВФУ. Планируются совместные экспериментальные разработки, научные исследования, апробация решений и продуктов аддитивных технологий по заказам промышленного сектора.

Соглашение о создании центра было подписано ДВФУ и "РусАТ" на седьмом Восточном экономическом форуме. О сроках его запуска генеральный директор "РусАТ" Илья Кавелашвили и ректор ДВФУ Борис Коробец договорились на встрече в середине марта в Москве.