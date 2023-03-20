МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Информация о новых правилах удаления аккаунтов в WhatsApp и Telegram не соответствует действительности, в этом убедился корреспондент РИА Новости. В Telegram появилась новая функция

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мессенджеры начнут блокировать пользователей в ряде случаев, начиная с 21 марта.

По данным корреспондента, Telegram по-прежнему дает возможность самостоятельно выбрать, какой срок бездействия приведет к удалению аккаунта: один месяц, три месяца, полгода и год.

Что касается WhatsApp, на сайте мессенджера сообщается, что в целях безопасности и ограничения хранения данных аккаунты удаляются, если пользователь не находился в сети 120 дней. Однако блокировка может произойти и раньше: если пользователь не подключался 45 дней, а затем зашел в свой аккаунт с другого устройства. "Это расценивается это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю", — поясняется в сообщении. Названа страна, жители которой могут остаться без WhatsApp

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская