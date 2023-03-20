Песков не подтвердил сообщения о запрете iPhone чиновникам
Песков не подтвердил сообщения о рекомендации чиновникам отказаться от iPhone
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Чиновники не используют смартфоны в служебных целях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудникам администрации президента России рекомендовали избавиться от телефонов Apple.
Песков не подтвердил журналистам эту информацию.
"Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы", — добавил он, подчеркнув, что некоторые материалы запрещено пересылать через любые гаджеты на iOs или Android.