МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Чиновники не используют смартфоны в служебных целях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Совфеде ответили на вопрос, избавятся ли они от iPhone

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудникам администрации президента России рекомендовали избавиться от телефонов Apple.

Песков не подтвердил журналистам эту информацию.

"Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы", — добавил он, подчеркнув, что некоторые материалы запрещено пересылать через любые гаджеты на iOs или Android.