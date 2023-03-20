МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с ИИ ChatGPT жаловались на масштабные сбои в работе, следует из данных портала Downdetector. Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Жалобы на работу чат-бота начали поступать в 11.50 мск. Пик пришелся на 12.21 мск, когда количество жалоб превысило тысячу только в США. Сбои наблюдались также в Великобритании, Канаде и Израиле.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.