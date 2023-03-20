МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Иностранные производители техники не предустанавливают российский маркетплейс RuStore на свои смартфоны, ввозимые в РФ по параллельному импорту, заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Магазин приложений RuStore стал обязательным для предустановки в России

В декабре 2020 года в России был принят закон, запрещающий продажу в стране с 1 апреля 2021 года отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В 2022 году кабмин утвердил перечень ПО, обязательного для предустановки на смартфоны с 1 января 2023 года. В числе данных программ был RuStore.

Однако, как передает корреспондент РИА Новости, маркетплейс не появился в вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах. При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, другие обязательные для предустановки приложения, такие как "ВКонтакте", "Яндекс Карты", Ivi и MirPay в некоторых моделях Xiaomi и Poco все же предустановлены.

"Параллельный импорт не предполагает предустановку каких-либо приложений вообще. Сегодня формально даже компании, которые работают с Россией, они поставляют товары через дистрибьюторов, то есть через промежуточное звено, а не напрямую от себя. Исходя из этого, предустанавливать что-либо для России они не будут и не могут", — сказал Муртазин.

Как сообщили РИА Новости в Роскачестве, пакет предустановленных программ устанавливается изготовителем на заводе на этапе сборки специально для той страны, куда впоследствии определяется вся собираемая партия. С параллельным импортом же товар приобретается у третьей стороны.

"Впрочем, на чьи плечи ложится установка программ из отечественного реестра в рамках параллельного импорта, вопрос актуальный и открытый", — отметили в Роскачестве.