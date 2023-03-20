МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. За прошлый 2022 год глобальные инвестиции, связанные с разработкой искусственного интеллекта проекты, рухнули на 34 процента и составили 45,8 миллиарда долларов, сообщила аналитическая компания CB Insights. СМИ: США вымогают у Европы последние средства

"В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на десять процентов ниже, чем в 2021 году", — отмечается в статье.

В российском рынке вложения сократились вдвое. За 2022 год удалось заключить 128 сделок против 291 годом ранее. Объем вложений упал на 57 процентов и составил 1,1 миллиарда долларов.

По мнению специалистов, инвестиции в связанные с ИИ стартапы падают наравне с вложениями в глобальный венчурный бизнес: этот рискованный сектор просел по вложениям на 35 процентов.