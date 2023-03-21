МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ежедневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в марте выросла на 12% в годовом выражении – до 53,6 миллиона человек, побив рекорд посещаемости, сообщает компания. VK выкупила 66 процентов всего выпуска конвертированных облигаций

"В марте 2023 года ежедневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла до 53,6 миллиона (+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости", — говорится в сообщении.

По сообщению компании, одним из драйверов роста в начале года стали "VK Клипы". В общей сложности в феврале просмотры в "VK Клипах" выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а время, которое проводит пользователь за просмотром клипов — в 3,2 раза. Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям "VK Клипы" впервые достигли пикового значения в 1,1 миллиарда просмотров в сутки.

"За 2022 год сообщества, использующие официальные инструменты монетизации (партнерская программа, монетизация видео, VK Donut), заработали рекордные 4 миллиарда рублей. Также в 2022 году доходы создателей контента с помощью VK Donut выросли в 2,9 раза, до 440 миллионов рублей. Выросло в целом и количество пабликов — в декабре 2022 года число активных авторских пабликов достигло 2 миллионов (+13% год к году)", — отметили в компании.