МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Выручка разработчика промышленного программного обеспечения ГК "Цифра" по РСБУ в 2022 году выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом и составила более 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Роскосмос" и "Цифра" займутся развитием цифровых технологий для космической отрасли

"Выручка ГК "Цифра", лидирующего российского разработчика программных продуктов для цифровизации промышленности, выросла на 50% по сравнению с прошлым годом и составила более 5 миллиардов рублей в 2022 году", — сообщает компания.

Помимо увеличения выручки, компания нарастила количество подписанных контрактов в металлургии, горной и нефтегазовой отрасли, энергетике. Общая сумма заключенных договоров составила 7,4 миллиарда рублей, что на 67% больше показателей 2021 года.

Ключевыми заказчиками решений компании в 2022 году стали такие компании, как "Газпром нефть", "Т Плюс", "Русал", "Белаз", группа НЛМК, УГМК, "Сибур", ОДК и Nordgold.

"2023 год может стать годом платформенных технологий в российской промышленности, необходимых для управления производством. "Цифра" делала ставку на эти решения еще пару лет назад, а теперь крупнейшие игроки промышленности переходят на нашу платформу. Мы зафиксировали рост выручки от продажи ZIIoT (платформа для управления производством — ред.) на 647% в 2022 году", — приводятся в сообщении слова гендиректора ГК "Цифра" Сергея Емельченкова.