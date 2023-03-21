МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российский рынок онлайн-игр по итогам 2022 года может потерять 80 процентов своего объема, однако при успешном развитии событий начнет восстанавливаться уже в перспективе двух-трех лет, говорится в презентации генерального директора АНО "Цифровая экономика" Сергея Плуготаренко в ходе его выступления на конференции "Э+игры". Microsoft планирует запустить собственный магазин игровых приложений

"Объем российского рынка онлайн-игр в 2021 году составил 99,2 миллиарда рублей. 80% своего объема потеряет официальный рынок онлайн-игр в России по итогам 2022 года", — говорится в презентации.

"С чем это связано и какие действия привели к тому, что это произошло: отток мейджоров (крупных компаний — ред.), релокация наших студий, невозможность осуществления транзакций и так далее. При этом есть и позитивные тренды", — отметил Плуготаренко.

Так, указывается, что при успешном развитии событий игровой рынок начнет восстанавливаться в перспективе двух-трех лет.

В презентации напоминается, что государство начало инвестировать достаточно большие средства в производства контента, в том числе игрового. Так, в рамках конкурса на производство национального контента Института развития интернета на игровое направление планируется выделить не менее одного миллиарда рублей.