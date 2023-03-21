Еще одна страна рекомендовала чиновникам не устанавливать TikTok
Норвежский Минюст рекомендовал чиновникам не устанавливать на телефоны TikTok и Telegram
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минюст Норвегии рекомендовал госслужащим в целях безопасности не устанавливать TikTok и Telegram на служебные телефоны, следует из сообщения ведомства.
Меру поддержала глава министерства Эмилия Энгер Мель после того, как предложение прошло оценку со стороны управления нацбезопасности королевства.
В управлении считают, что этих приложений не должно быть на устройствах, подключенных к внутренней цифровой инфраструктуре или услугам организации.
Кроме того, ограничение должно действовать и для работников частного сектора, попадающих под закон о безопасности, полагает Минюст.
Подчеркивается, что в случае официальной необходимости TikTok и Telegram следует использовать на отдельном устройстве, не имеющем доступа к внутренним системам организации. При этом все чиновники, которые пользуются соцсетями, должны знать, какую информацию они публикуют и какие настройки действуют в их телефонах, подчеркнула Мель.
Ранее запрет на использование чиновниками китайского приложения TikTok ввели в Великобритании и некоторых штатах США. Аналогичное решение приняли в Евросоюзе.