МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минюст Норвегии рекомендовал госслужащим в целях безопасности не устанавливать TikTok и Telegram на служебные телефоны, следует из сообщения ведомства. Россиян предупредили о фейках с новыми правилами в WhatsApp и Telegram

Меру поддержала глава министерства Эмилия Энгер Мель после того, как предложение прошло оценку со стороны управления нацбезопасности королевства.

В управлении считают, что этих приложений не должно быть на устройствах, подключенных к внутренней цифровой инфраструктуре или услугам организации.

Кроме того, ограничение должно действовать и для работников частного сектора, попадающих под закон о безопасности, полагает Минюст. В Telegram появилась новая функция

Подчеркивается, что в случае официальной необходимости TikTok и Telegram следует использовать на отдельном устройстве, не имеющем доступа к внутренним системам организации. При этом все чиновники, которые пользуются соцсетями, должны знать, какую информацию они публикуют и какие настройки действуют в их телефонах, подчеркнула Мель.

Ранее запрет на использование чиновниками китайского приложения TikTok ввели в Великобритании и некоторых штатах США. Аналогичное решение приняли в Евросоюзе.