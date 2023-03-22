МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Прогноз погоды на ставропольском телеканале "СвоеТВ" теперь озвучивает созданная нейросетью ведущая, следует из сообщения телеканала. Опрос показал, каких специалистов работодатели готовы заменить на нейросети

Отмечается, что технологию внедрили в рамках проекта "Прогноз будущего". Виртуальная ведущая Снежана Туманова пять раз в день по будням сообщает данные о погоде.

"Это уникальный телевизионный продукт, при подготовке которого использовались сразу несколько нейросетей: одна отвечает за виртуального ведущего, другая — за подготовку текста, третья — за генерацию графического сопровождения", — подчеркнули на телеканале.