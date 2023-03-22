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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230322/840163954.html
Росстат отметил рост цен на смартфоны за неделю
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Цены на смартфоны за неделю с 14 по 20 марта выросли в России на 0,9%, на телевизоры — на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. "Из остальных непродовольственных товаров выросли... ПРАЙМ, 22.03.2023
технологии, новости, россия, росстат, смартфоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены на смартфоны за неделю с 14 по 20 марта выросли в России на 0,9%, на телевизоры — на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.
"Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на смартфоны – на 0,9%… телевизоры… — на 0,4%", — говорится в сообщении. При этом цены на электропылесосы снизились на 0,5%.
С начала месяца, по данным Росстата, смартфоны подешевели на 0,23%, телевизоры — на 1,65%, напольные электропылесосы — на 0,48%.
В свою очередь, с начала года цены на смартфоны снизились на 2,95%, на телевизоры — на 5,39%, на напольные электропылесосы — на 0,89%.