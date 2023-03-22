МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены на смартфоны за неделю с 14 по 20 марта выросли в России на 0,9%, на телевизоры — на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Стало известно, откуда в Россию нелегально привозят смартфоны

"Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на смартфоны – на 0,9%… телевизоры… — на 0,4%", — говорится в сообщении. При этом цены на электропылесосы снизились на 0,5%.

С начала месяца, по данным Росстата, смартфоны подешевели на 0,23%, телевизоры — на 1,65%, напольные электропылесосы — на 0,48%.

В свою очередь, с начала года цены на смартфоны снизились на 2,95%, на телевизоры — на 5,39%, на напольные электропылесосы — на 0,89%.