МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Отечественный магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено свыше 18 миллионов программ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. RuStore не предустанавливают на гаджеты, ввезенные по параллельному импорту

Председатель правительства в четверг выступил с ежегодным отчетом в Госдуме.

"Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего – более восемнадцати миллионов загрузок", — сказал Мишустин.Почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства электроники было запущено в 2022 году, добавил он.

"Радиоэлектроника. Мы актуализировали программу развития это отрасли. Сделали акцент на формировании собственного электронного машиностроения. За последние три года на поддержку этого сектора предоставили свыше 238 миллиардов рублей. Это позволило почти удвоить российскую долю на внутреннем рынке", — также заявил Мишустин.

"Предусмотрели льготные кредиты для ИТ-предприятий. Освободили их от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль на ближайшие два года. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний. При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22%", — добавил премьер..

Глава кабмина напомнил, что почти 80 процентов зарубежного ПО имеют отечественные аналоги.

"В текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. А также — продуктов, необходимых для управления данными и процессами", — заключил председатель кабмина.