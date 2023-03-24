МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Количество кибератак на связанные с криптовалютами сервисы и нанесенный ими ущерб выросло в шесть раз с 2020 года, свидетельствует исследование сервиса безопасности криптовалютных активов "Шард". Эксперты рассказали о новом виде хакерских атак в России

"По данным исследования сервиса безопасности криптовалютных активов "Шард", число крупных хакерских атак на криптосервисы выросло с 50 до 300 атак в год за последние 3 года", — отметили аналитики.

По данным исследователей, хакеры всего в 2020 году похитили 0,6 миллиарда долларов, в 2021 году — 3,4 миллиарда долларов, в 2022 году — 3,9 миллиарда долларов, а в первом квартале 2023 года ущерб составил около 0,3 миллиарда долларов.

Среди тенденций, характерных для хакерских атак на криптовалютные сервисы, эксперты "Шард" выделили смещение фокуса хакеров с криптовалютных бирж на DeFi сервисы (сервисы децентрализованных финансов), блокчейн мосты и протоколы. Так, если в 2020 году около 70 процентов от общего числа атак приходились на криптовалютные биржи, то в 2021 году, наоборот, в 80 процентах случаев атакам подвергались сервисы DeFi.

Данный тренд сохранился и в 2022 году, когда криптовалютные биржи стали жертвой хакеров лишь в десяти процентах случаев.

"Хакерские атаки наряду с регуляторным воздействием, финансовыми факторами и мошенничеством напрямую оказывают влияние на жизнь криптовалютных институтов, особенно в условиях крипто-зимы. Многие проекты не пережили хакерских атак и вынуждены были закрыться, поскольку не смогли обеспечить должный уровень безопасности развиваемых платформ для стабильного функционирования, а также не имели финансовой возможности компенсировать потери", — сказано в исследовании.