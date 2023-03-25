МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласен со словами зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, выступившего ранее за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете. Медведев объяснил, почему иностранные компании жалеют об уходе из России

"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы… Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", — заявил он.

Отвечая на вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.

Ранее Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в сети, пояснив, что их размещение причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.