МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай будут стремиться объединять усилия в высокотехнологичных областях, где обе страны имеют высокую конкурентоспособность. Путин согласился с выводами Херша по диверсии на "Северных потоках"

"Конечно, мы будем стремится к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

Это также было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, добавил президент. Главный же упор в рамках переговоров 20-22 марта был сделан на экономику, отметил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.