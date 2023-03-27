ВАРШАВА, 27 мар — ПРАЙМ. Польский совет по цифровым технологиям рекомендовал ввести запрет на установку чиновниками на служебные телефоны мобильного приложения TikTok, следует из текста документа. В Норвегии TikTok может помешать производить боеприпасы для Украины

Ранее устанавливать программу на гаджеты госслужащих запретили в Норвегии, Дании и Великобритании.

"Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов", — сказано в рекомендациях правительству Польши.

По мнению совета, китайские технологические компании, включая TikTok, могут способствовать Пекину в сборе данных по всему миру в политических целях. На этом фоне польскому правительству также посоветовали проверить ключевые системы функционирования страны с точки зрения наличия технологий от поставщиков с высокой степенью риска, таких как Huawei, ZTE, OnePlus, Realme и Xiaomi.