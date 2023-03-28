МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. России выгоднее создавать собственные конкурентоспособные решения в области искусственного интеллекта, а не запрещать использование зарубежных, говорится в исследовании фонда "Росконгресс", результаты которого есть у РИА Новости. Сбербанк и Киргизия заключили соглашение о применении ИИ в медицине

"Наиболее выгодным для России видится создание собственных конкурентоспособных решений, а не запрет на использование зарубежных", — говорится в сообщении. При этом отечественные компании уже активно разрабатывают и внедряют генеративные нейросети, и "если они привлекут клиентов, уставших от политической ангажированности западных решений, Россия окажется одним из лидеров не только на внутреннем, но и на глобальном рынке".

Отмечается, что высокая стоимость создания моделей вынуждает стартапы в области генеративного искусственного интеллекта, который отвечает за создание нового, оригинального контента, активно привлекать финансирование.

Таким образом, за 2022 год объем венчурных инвестиций в мире превысил 2 миллиарда долларов, что в более чем в 3 раза больше по сравнению с 2020 годом. "В 2023 приток средств стал еще более щедрым, при этом инвестиции идут в основном на американский рынок", — отмечается в сообщении.

"Развитие ИИ, включая генеративные модели, сможет повысить производительность труда в тех областях, где цена ошибки небольшая. Генеративные модели уже находят широкое применение в маркетинге, копирайтинге, создании иллюстраций для блогов. По мере их дальнейшего развития и повышения качества создаваемых текстов, генеративные модели будут использоваться для написания черновиков-заготовок для компьютерных программ, юридических документов и других структурированных текстов", — добавляется в сообщении.