МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Последние испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты провалились, заявил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Названы возможные даты испытательного запуска ракеты-носителя ​​Vulcan

Тестирование ракеты AGM-183 ARRW проводили 13 марта возле побережья Калифорнии.

"Те (испытания — ред.), что мы только что провели, не были успешны", — признал Кендалл в ходе слушаний в конгрессе.

Россия и Китай опережают США в разработках гиперзвукового оружия.