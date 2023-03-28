2023-03-28T19:18:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230328/840221318.html
Раскрыты подробности последних испытаний гиперзвукового оружия в США
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Последние испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты провалились, заявил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Тестирование ракеты AGM-183 ARRW проводили 13 марта возле... ПРАЙМ, 28.03.2023
технологии, новости, сша, гиперзвуковое оружие, испытания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Последние испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты провалились, заявил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл.
Тестирование ракеты AGM-183 ARRW проводили 13 марта возле побережья Калифорнии.
"Те (испытания — ред.), что мы только что провели, не были успешны", — признал Кендалл в ходе слушаний в конгрессе.
Россия и Китай опережают США в разработках гиперзвукового оружия.