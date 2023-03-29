МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мошенники начали рассылать письма с якобы новым приложением Федеральной налоговой службы России, распространяющем вредоносное ПО, сообщили в ведомстве. Москвич устроил в банке стрельбу по "просьбе" мошенников

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме. Ссылка ведет на файлообменник, откуда действительно можно скачать установочный файл мобильного приложения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что таким образом, злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое ворует СМС-сообщения пользователей. В ведомстве объясняют принцип работы мошенников: если человек установит и запустит это приложение, его попросят указать свой номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку "проверить", как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и СМС на телефоне отправятся злоумышленникам.

ФНС России подчеркнула, что не рассылает никакие письма. Ведомство призвало не открывать подобные сообщения и не переходить по ссылкам в них.