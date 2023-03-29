МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Хэштег "МакронМусор" возглавил тренды французского Twitter после ареста жительницы страны за оскорбление президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные сервиса GetDayTrends. Полиция задержала оскорбившую Макрона француженку, пишет СМИ

Отмечается, что хэштег также занял четвертое место в мире, при этом сам Twitter его не показывает.

Газета Voix du Nord в среду писала, что полиция арестовала француженку за пост в соцсети "Мусор будет говорить завтра в 13 часов…". Речь шла об интервью Макрона на телеканалах France 2 и TF1. Суд рассмотрит дело обвиняемой 20 июня, ей грозил наказание в виде лишения свободы сроком на год и 15 тысяч евро штрафа.