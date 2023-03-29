Хэштег "МакронМусор" лидирует в трендах во Франции
GetDayTrends: хэштег "МакронМусор" занял первое место в трендах Twitter во Франции
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Хэштег "МакронМусор" возглавил тренды французского Twitter после ареста жительницы страны за оскорбление президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные сервиса GetDayTrends.
Отмечается, что хэштег также занял четвертое место в мире, при этом сам Twitter его не показывает.
Газета Voix du Nord в среду писала, что полиция арестовала француженку за пост в соцсети "Мусор будет говорить завтра в 13 часов…". Речь шла об интервью Макрона на телеканалах France 2 и TF1. Суд рассмотрит дело обвиняемой 20 июня, ей грозил наказание в виде лишения свободы сроком на год и 15 тысяч евро штрафа.